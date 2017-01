Estem a tocar de les festes de Nadal, unes dates que cadascú viurà d’una forma diferent segons les seves tradicions o creences, però en general unes dates que ens animen a pensar en positiu i a mirar amb esperança el futur. Uns dies per recordar, per estimar, per compartir en família instants i moments únics: un somriure, una abraçada, una mirada o un petó. I dies també per ser solidaris, per pensar en persones que ho passen malament i aportar el nostre granet de sorra, encara que sigui petit.Les festes culminen amb la Nit de Reis, com és lògic una de les dates més esperades pels infants al llarg de l’any, per a ells, hem de mantenir viva la il•lusió i hem de treballar entre tots per construir un futur millor i ple d’esperança.L’any que començarà estarà, segur, ple de bons propòsits. Jo també tinc una llista per a la nostra ciutat. Una llista que farem realitat amb esforç, amb il•lusió i amb molt de treball, perquè Cornellà progressi i perquè tothom pugui gaudir de les mateixes oportunitats, en una ciutat igualitària, inclusiva, justa i solidària. I per aconseguir-ho, necessitem complicitats, unitat i responsabilitat compartida.Desitjo que tingueu uns bons dies, i que gaudiu al màxim de les vostres famílies i amics, que són en definitiva, el nostre veritable tresor. BON NADAL I FELIÇ ANY NOU!