Avui divendres comptem amb Moisés Naím, un prestigiós analista de l’economia i la política internacional, a l’estrena de l’edició 2017 del programa Cornellà Creació. Les seves participacions a mitjans audiovisuals, publicacions, llibres o col·laboracions a diaris, en especial sobre la globalització i la manera d’entendre el nostre món tenen una gran influència arreu del món.Escoltar-lo a Cornellà és una excel·lent manera de començar aquesta edició. A més, en un espai on tenim l’oportunitat de dialogar, compartir o discutir les seves opinions. Precisament aquest és el millor valor de Cornellà Creació, ser un espai no només per a trobar-nos, sinó per escoltar plantejaments raonats sobre aspectes que afecten el món econòmic d’avui, i si cal, també qüestionar-los. El diàleg és l’eix sobre el qual va néixer aquesta proposta, que avui, anys després, és un fòrum de prestigi que transcendeix més enllà de Cornellà gràcies, també, a la col·laboració de diverses empreses properes.El diàleg deixa sempre petjada. Les idees pròpies necessiten sovint un contrapunt, sigui per replantejar-se-les, o per reforçar-les, i això és el que ha constituït la riquesa, al llarg de tots aquests anys, del Cornellà Creació.