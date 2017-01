Dimecres vam presentar un projecte cultural innovador i engrescador FACTORIA SI, una iniciativa de base experimental que vol ser un laboratori d’arts escèniques que tindrà seu a l’Auditori de Sant Ildefons i que de manera paral•lela actuarà com a plataforma formativa i cultural per a la ciutadania. Es tracta d’una idea amb vocació de recolzar projectes emergents, oferint a nous creadors i companyies artístiques la possibilitat de disposar d’un espai com l’Auditori de Sant Ildefons perquè puguin portar els seus muntatges per experimentar i assajar i com a contraprestació ens oferiran algun tipus d’activitat a la ciutadania: una representació oberta, una xerrada tècnica amb alumnes dels instituts, uns tallers de teatre...dependrà del moment i de les característiques que es donin en cada moment. Però tenim la voluntat que sigui una iniciativa enriquidora per a uns i altres.Optimitzarem l’ús d’aquest equipament i alhora el potenciarem com a espai creatiu per atreure nou públic i per tenir, al barri de Sant Ildefons, noves opcions culturals que facilitin la cohesió social.L’escenari que ens obre aquesta proposta pot ser molt interessant i profitós i forma part d’aquesta voluntat de potenciar la cultura des de diferents àmbits. Aquest any, el pressupost en aquesta àrea creix al voltant d’un 6% com ho ha fet alS darrers anys, en els què hem multiplicat l’oferta d’activitats per a tots els públics, per continuar creant i dinamitzant la ciutat, perquè invertir en cultura és invertir en progrés i en benestar social.LINK A LA NOTICIA PUBLICADA AL DIARI EL PUNT