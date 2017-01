Bon any a tots i a totes. Encetem la darrera setmana de Nadal amb una data plena de màgia: La Nit de Reis . Fins a la vigília milers de nens i nenes visiten el Campament Oriental i fa goig veure’ls les cares d’il·lusió preparant l’element màgic per guiar als Reis, esperant per xerrar amb el Mag Maginet a la seva “haima” o prenent una xocolata en un espai que dóna calidesa a les fredes tardes d’hivern.Molts d’ells ja han escrit les seves cartes als Mags d’Orient i els més indecisos encara són a temps de dipositar-les a les bústies reials que hem repartit per la ciutat i que estaran fins al dia 5.Cada any intentem, que no hi hagi cap nen ni cap nena de la ciutat sense regals. En aquesta tasca hi col·laboren entitats i persones, bones persones de la ciutat, que ajuden per portar una espurna de felicitat i esperança als infants sense recursos i a famílies que pateixen. Són també, com els Reis, persones màgiques i generoses que no es veuen però que són protagonistes; com ho són també els i les joves que s’impliquen i que ajuden en aquestes dates en el Campament o iniciatives com la carrera solidària, el diumenge a la plaça Catalunya.Jo també tinc preparada la meva carta amb desitjos i la il·lusió que els més petits facin realitat els seus somnis i els adults ens portin una mica d’esperança, de solidaritat i generositat per treballar per un futur millor per a tots, i sobretot per als que més pateixen.Tot està a punt, per dijous celebrar la Nit de Reis, sempre diferent, sempre sorprenent i sempre màgica i il·lusionant. Us espero a tots i totes, a partir de les 18 h, al parc del Canal de la Infanta, per rebre plegats als Reis Mags i per començar la Cavalcada que es passejarà pels nostres barris repartint esperança.