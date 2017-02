Aquest mes de gener, tot aquell que té una hipoteca s'ha hagut de preocupar de saber què és la "clàusula sòl", o clàusula terra, i de si en té una. La justícia europea, aquesta vegada, no ha donat la raó als bancs -que ja s'ho veien venir, perquè molts han fet provisions de diners per assumir la sentència-. I el govern va aprovar un decret d'urgència per determinar com s'hauria d'organitzar aquest retorn, que comença perquè cada persona afectada decideixi reclamar al banc la quantitat.És farragós per a qualsevol persona estudiar com és aquesta clàusula, si pot reclamar, fer la petició perquè li tornin diners cobrats de més... i a més hi haurà un termini limitat. Per això hem decidit obrir una oficina d'assessorament, amb dos punts d'atenció , per ajudar aquells ciutadans que ho necessitin a fer el tràmit de la reclamació extrajudicial que preveu el decret, per evitar que, almenys per desconeixement, molta gent no arribi ni tan sols fer aquest tràmit.Si després l'oferta dels bancs és satisfactòria o no és una cosa en què nosaltres no podrem entrar, en tot cas, quan la persona afectada no hi estigui d'acord, llavors sí que haurà d'obrir la via judicial. Però davant la previsió que molts casos i consultes acabessin passant per l'oficina d'habitatge o l'OMIC, hem cregut convenient posar a disposició aquesta oficina, amb un advocat especialitzat en el tema que examinarà la documentació i recomanarà els passos a seguir per part de cada persona.